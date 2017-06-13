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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Китай и Панама восстановили дипломатические отношения.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в МИД КНР назвали это событие историческим.

По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Панама для Китая - приоритетное государство Латинской Америки.

"Китайский народ традиционно относился с дружественным уважением к панамцам", - отметил он.

Ван И добавил, что президент Хуан Карлос Варела и панамское правительство приняли важное политическое решение, которое полностью удовлетворяет основополагающим национальным интересам Панамы.

Пекин также приветствует участие Панамы в китайских проектах "Один пояс - один путь".