Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Китай и Панама восстановили дипломатические отношения.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в МИД КНР назвали это событие историческим.
По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Панама для Китая - приоритетное государство Латинской Америки.
"Китайский народ традиционно относился с дружественным уважением к панамцам", - отметил он.
Ван И добавил, что президент Хуан Карлос Варела и панамское правительство приняли важное политическое решение, которое полностью удовлетворяет основополагающим национальным интересам Панамы.
Пекин также приветствует участие Панамы в китайских проектах "Один пояс - один путь".
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