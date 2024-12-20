Китай и Пакистан провели совместные антитеррористические учения

Китай и Пакистан завершили трехнедельные совместные антитеррористические учения “Воин-8”.
Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, в учениях приняли участие свыше 300 военнослужащих Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Учения проводились на фоне недавних нападений на китайских граждан в Пакистане. Одним из таких инцидентов стал теракт, который совершил смертник в ноябре возле международного аэропорта Джинна в Карачи, в результате которого погибли два гражданина Китая.
После данного инцидента МИД Китая призвал Пакистан принять более строгие меры для защиты китайско-пакистанского экономического коридора, а также китайских сотрудников и проектов.