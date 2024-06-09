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Китай и Пакистан договорились наращивать военное сотрудничество

Китай и Пакистан договорились наращивать военное сотрудничество Вооруженные силы КНР и Пакистана будут постоянно повышать уровень межармейского сотрудничества, совместными усилиями обеспечивать стратегический баланс в регионе.
Другие страны
9 июня 2024 г. 08:57
Китай и Пакистан договорились наращивать военное сотрудничество

Вооруженные силы КНР и Пакистана будут постоянно повышать уровень межармейского сотрудничества, совместными усилиями обеспечивать стратегический баланс в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в Китай.

"Стороны условились сохранять импульс при осуществлении межармейского взаимодействия и обмене визитами на высоком уровне, постоянно повышать уровень совместных учений и военно-технического сотрудничества", - уточняется в документе.

В нем отмечается, что власти КНР и Пакистана удовлетворены доверительным характером отношений, поддерживаемых на протяжении долгого времени между армиями двух государств. "Стороны подчеркнули, что укрепление китайско-пакистанского стратегического сотрудничества в области обороны и безопасности играет незаменимую и важную роль при поддержании мира и стабильности, а также обеспечении стратегического баланса в регионе", - подчеркивается в заявлении.

4-8 июня Шариф посетил Китай с официальным визитом, в ходе которого встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи. Как сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, стороны подробно обсудили двустороннее сотрудничество, международную и региональную ситуацию, условились углублять всепогодное стратегическое партнерство.

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