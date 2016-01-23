Китай и Иран выступают против несправедливых санкций

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Китай и Иран выступают против применения санкций в отношении других стран.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Иран.

"Китай и Иран выступают против применения или угрозы применения силы, введения несправедливых санкций против других государств и терроризма в любых его формах", - цитирует подписанный документ агентство Синьхуа.

Согласно документу, "стороны выступают за то, чтобы международные проблемы решались посредством переговоров и политического диалога".