Китай и Индия отвели войска из пограничного района в месте конфликта

Официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лун Шаохуа заявил, что Вооруженные силы КНР и Индии осуществили взаимный отвод войск из пограничного района в месте конфликта. Об этом информирует ТАСС

Официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лун Шаохуа заявил, что Вооруженные силы КНР и Индии осуществили взаимный отвод войск из пограничного района в месте конфликта, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, военнослужащие НОАК, столкнувшись с «незаконными действиями армии Индии, препятствовавшей патрулированию», вели себя «профессионально».

«Мы требуем, чтобы индийская сторона строго контролировала свои войска, находящиеся на передовой, вместе с Китаем поддерживая мир и безопасность на границе», — говорится в заявлении представителя НОАК.