Китай и Филиппины достигли соглашения по спорной территории

Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации за наиболее спорный участок в Южно-Китайском море – Вторую мель Томаса.

Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации за наиболее спорный участок в Южно-Китайском море – Вторую мель Томаса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

Решающее соглашение было достигнуто в воскресенье после серии встреч между филиппинскими и китайскими дипломатами в Маниле и обмена дипломатическими нотами.

"Обе стороны продолжают признавать необходимость деэскалации ситуации в Южно-Китайском море и урегулирования разногласий посредством диалога и консультаций и соглашаются, что соглашение не нанесет ущерба позициям ни одной из сторон в Южно-Китайском море", - заявили в филиппинском Министерстве иностранных дел.

Многолетнее территориальное противостояние на Второй мели Томаса постоянно обострялось с начала прошлого года, когда филиппинцы пытались доставить продовольствие на застрявший на мели корабль BRP Sierra Madre и считавшийся форпостом Филиппин в регионе.

По данным филиппинского правительства, во время худшего столкновения 17 июня китайские силы на моторных лодках неоднократно таранили два катера ВМС Филиппин, а затем брали их на абордаж, чтобы помешать филиппинскому персоналу доставить припасы, включая огнестрельное оружие. Во время жестокой стычки были ранены несколько военнослужащих ВМС Филиппин.

Китай и Филиппины обвинили друг друга в противостоянии, и каждый заявил о своих собственных суверенных правах на мель, которую филиппинцы называют Аюнгин, а китайцы – Реньай Цзяо.

Соединенные Штаты и их ключевые азиатские и западные союзники, включая Японию и Австралию, осудили действия Китая на мели и призвали соблюдать верховенство прав и свобод судоходства в Южно-Китайском море. Вашингтон неоднократно предупреждал, что обязан защищать Филиппины, своего старейшего договорного союзника в Азии, если филиппинские войска подвергнутся вооруженному нападению, в частности в Южно-Китайском море.