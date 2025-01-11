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Китай и Британия после шести лет перерыва возобновили переговоры в финансово-экономической сфере

Китай и Британия после шести лет перерыва возобновили переговоры в финансово-экономической сфере КНР и Великобритания в субботу после шестилетнего перерыва вновь приступили к переговорам на высоком уровне по финансово-экономическим отношениям.
Другие страны
11 января 2025 г. 16:32
Китай и Британия после шести лет перерыва возобновили переговоры в финансово-экономической сфере

КНР и Великобритания в субботу после шестилетнего перерыва вновь приступили к переговорам на высоком уровне по финансово-экономическим отношениям.

Как передает Report об этом сообщают западные СМИ.

Для участия в переговорах в Пекине находится глава британского Минфина Рейчел Ривз.

"Сегодня важная веха в отношениях Британии и Китая - благодаря первому экономическому и финансовому диалогу двух стран за примерно шесть лет", - сказала Ривз, слова которой приводят СМИ.

Она добавила, что британские власти хотят усилить сотрудничество с КНР в сфере финансов, рынков капитала, по теме субсидий в торговле и инвестициях.

В свою очередь, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн выразил заинтересованность Пекина в улучшении взаимодействия с Лондоном не только в сферах торговли и инвестиций, но и в зеленой экономике, возобновляемой энергии, биологии и медицины, искусственного интеллекта.

В состав британской делегации также входят управляющий Банком Англии Эндрю Бейли, руководители Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и компании London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи; высокопоставленные представители таких организаций, как корпорации Standard Chartered PLC и конгломерата HSBC Holdings plc.

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