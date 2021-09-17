Китай хочет присоединиться к азиатско-тихоокеанскому торговому пакту

Власти Китая подали официальную заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

Власти Китая подали официальную заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

Об этом передает Report со ссылкой на Wall Street Journal.

В данном азиатско-тихоокеанском торговом пакте принимают участие 11 стран. Как отмечает газета, Китай пошел на этот шаг, чтобы привлечь в свое экономическое пространство традиционных союзников США на фоне обострения конкуренции между Пекином и Вашингтоном в вопросе формирования альянсов.

Китай сделал заявление о присоединении к пакту через день после того, как администрация президента Джо Байдена объявила о новом военном альянсе с Великобританией и Австралией Индо-Тихоокеанском регионе.