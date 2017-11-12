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    Китай готов ужесточить санкции против КНДР

    Президент Соединенных Штатов уверен, что данное решение может быть связано с процессом денуклеаризации Корейского полуострова

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил своим подписчикам в микроблоге Twitter, что Китай готов ужесточить ограничения в отношении Пхеньяна.

    Как передает Report, по словам Трампа, Си Цзиньпин заявил, что намерен усилить санкции против Северной Кореи.

    Президент Соединенных Штатов уверен, что данное решение может быть связано с процессом денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Трампа, таким образом можно наблюдать прогресс.

    Напомним, во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином лидер Китая призвал Сеул продолжать диалог с властями КНДР.

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