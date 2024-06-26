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Китай готов сотрудничать с Вьетнамом для укрепления дружбы

Китай готов сотрудничать с Вьетнамом для укрепления дружбы Китай готов сотрудничать с Вьетнамом для поддержания солидарности и дружбы, укрепления взаимной поддержки и углубления взаимовыгодного сотрудничества.
Другие страны
26 июня 2024 г. 18:40
Китай готов сотрудничать с Вьетнамом для укрепления дружбы

Китай готов сотрудничать с Вьетнамом для поддержания солидарности и дружбы, укрепления взаимной поддержки и углубления взаимовыгодного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Китайский лидер добавил, что КНР готова объединить усилия с Вьетнамом, чтобы продвигаться по пути модернизации и вносить больший вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания во всем мире.

Отметив, что сегодня мир переживает невиданные за столетие перемены, Си Цзиньпин сказал, что обе страны "поддерживают быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность, демонстрируя сильные стороны социалистической системы".

Создание китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение, соответствует потребностям модернизации двух стран и способствует поддержанию регионального мира и стабильности, а также развитию глобального социалистического движения, заявил он.

Встреча состоялась в Доме народных собраний в центре китайской столицы. Премьер Вьетнама находится с рабочим визитом в Китае с 24 июня. Ранее он принял участие во встрече новых лидеров Всемирного экономического форума в Даляне.

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