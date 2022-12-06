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Китай готов помочь Монголии с расследованием по фактам хищения угля

Китай готов помочь Монголии с расследованием по фактам хищения угля Китай готов помочь правительству Монголии с расследованием возможных хищений, если получит соответствующий запрос.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 12:25
Китай готов помочь Монголии с расследованием по фактам хищения угля

Китай готов помочь правительству Монголии с расследованием возможных хищений, если получит соответствующий запрос.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

"Являясь дружественным соседним государством, мы уверены, что правительство Монголии способно разобраться и принять надлежащие меры для урегулирования соответствующей ситуации. Если монгольская сторона обратится с такой просьбой, компетентные ведомства Китая в соответствии с законодательством окажут ей необходимую помощь", - сказала она.

Ранее в Монголии начались протесты из-за коррупционного скандала вокруг угля, который экспортируют в Китай. Китайские СМИ сообщили, что Китай передал монгольскому правительству список коррумпированных госслужащих. По их информации, они при помощи преступной схемы украли от 12,9 млрд до 17,6 млрд долларов при продаже угля. Монголия отказалась раскрывать имена чиновников, после чего в Улан-Баторе начались протесты с требованием опубликовать эти данные. 5 декабря протестующие пытались взять Дворец правительства, в результате пострадали 6 человек.

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Версия на английском языке China ready to help Mongolia investigate coal theft

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