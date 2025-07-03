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Китай готов подписать договор о зоне, свободной от ядерного оружия

Китай готов подписать договор о зоне, свободной от ядерного оружия Китай готов подписать договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Другие страны
3 июля 2025 г. 12:27
Китай готов подписать договор о зоне, свободной от ядерного оружия

Китай выразил готовность взять на себя инициативу по подписанию Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Китай решительно поддерживает создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии и ясно дал понять, что готов подписать договор", — заявил представитель МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что Пекин продолжит поддерживать контакт со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по данному вопросу.

Малайзия ранее заявила, что Китай и Россия выразили согласие подписать данный договор, тогда как США все еще рассматривают возможность присоединения к нему.

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