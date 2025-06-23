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Китай эвакуировал более 3 тыс. граждан из Ирана и 500 из Израиля на фоне эскалации

Китай эвакуировал более 3 тыс. граждан из Ирана и 500 из Израиля на фоне эскалации Китай успешно эвакуировал свыше 3 тыс. своих граждан с территории Ирана на фоне продолжающихся израильских авиаударов.
Другие страны
23 июня 2025 г. 16:27
Китай эвакуировал более 3 тыс. граждан из Ирана и 500 из Израиля на фоне эскалации

Китай успешно эвакуировал свыше 3 тыс. своих граждан с территории Ирана на фоне продолжающихся израильских авиаударов.

Как сообщает Report, об этом в понедельник заявило министерство иностранных дел КНР.

Кроме того, еще 500 граждан Китая покинули территорию Израиля, подвергающегося ответным ракетным ударам со стороны Ирана.

По данным внешнеполитического ведомства, все, кто подал запрос на эвакуацию, благополучно покинули зоны конфликта.

Эвакуации проводятся на фоне растущей региональной нестабильности и массового закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке China evacuates over 3,000 citizens from Iran, 500 from Israel amid escalation
Версия на азербайджанском языке Çin İran və İsraildən 3 500-dən artıq vətəndaşını təxliyə edib

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