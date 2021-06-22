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Китай еще как минимум на год сохранит введенные из-за COVID-19 ограничения на границе

Китай еще как минимум на год сохранит введенные из-за COVID-19 ограничения на границе Власти Китая планируют снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе не раньше второй половины 2022 года.
Другие страны
22 июня 2021 г. 19:58
Китай еще как минимум на год сохранит введенные из-за COVID-19 ограничения на границе

Власти Китая планируют снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе не раньше второй половины 2022 года.

Как передает Report, об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, такой предварительный срок Госсовет КНР установил в середине мая. Действующие ограничения на выдачу виз и обязательный карантин для приезжающих в страну призваны минимизировать число ввозных случаев заражения коронавирусом. Чтобы остановить распространение инфекции внутри страны, власти ускорили темпы вакцинации населения.

Собеседники газеты отметили, что, если правительство Китая все же решит смягчить меры по борьбе с пандемией, оно начнется с ослабления ограничений на перемещения между материковой частью страны и Гонконгом и Макао.

Как указывает издание, осторожность властей КНР связана с запланированными на следующий год мероприятиями (в частности, Олимпийскими играми в Пекине, которые должны состояться в феврале).

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