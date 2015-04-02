​Более 50 стран пожелали вступить в азиатский аналог МВФ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 52 страны подали заявки на вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) на правах учредителей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

К вечеру 1 апреля уже 31 государство получило одобрение в качестве кандидатов в соучредители банка. До 15 апреля должны быть рассмотрены документы еще 20 стран, среди которых — Россия, Франция, Италия, Австрия, Турция, Австралия, Республика Корея, Нидерланды, Бразилия, Грузия, Дания, Египет, Киргизия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Испания, Португалия и Израиль.

Кроме того, заявку на вступление в этот новый международный финансовый институт подал Тайвань, который использовал для этого название "Китайский Тайбэй". Как заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, заявка Тайваня будет рассматриваться в контексте принципа "одна страна — две системы". Данным конкретным случаем должна заниматься Канцелярия Госсовета КНР по делам этой островной территории.

Созданный по инициативе Китая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в 2014 году, его цель — финансирование инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Уставный капитал финансового института составит 100 миллиардов долларов, первоначальный акционерный капитал — 50 миллиардов долларов. Штаб-квартира банка, который должен быть сформирован к концу 2015 года, расположится в Пекине.