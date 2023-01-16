Китай частично возобновил выдачу виз гражданам Японии и Южной Кореи

Власти КНР частично возобновили выдачу виз гражданам Японии и Республики Корея после приостановки, которая произошла в ответ на ужесточение Токио и Сеулом карантинных мер в отношении прибывающих из Китая.

Власти КНР частично возобновили выдачу виз гражданам Японии и Республики Корея после приостановки, которая произошла в ответ на ужесточение Токио и Сеулом карантинных мер в отношении прибывающих из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Представитель китайского правительства сообщил, что разрешена выдача дипломатических и официальных виз для членов правительства и сотрудников международных организаций. Кроме того, китайская сторона частично возобновила выдачу виз для деловых поездок, в первую очередь с целью проведения срочных бизнес-встреч. "Мы должны рассматривать каждое дело индивидуально в соответствии с его важностью", - сказал он.

Вместе с тем агентство отмечает, что на этом этапе нет никаких перспектив полноценного возобновления выдачи виз, что может негативно сказаться на взаимодействии трех стран в сфере бизнеса. Китай, вероятно, пойдет на такой шаг только после ослабления карантинных мер со стороны Японии и Южной Кореи.

С 30 декабря Токио ввел обязательное экспресс-тестирование на коронавирус для всех прилетающих из материкового Китая, Макао и тех, кто побывал на территории КНР в течение последней недели. Однако уже с 8 января эти требования были ужесточены. Для въезда в Японию необходимо будет предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета, а по прилете сдать ПЦР-тест. Меры затрагивают всех, вне зависимости от наличия или отсутствия сертификата о вакцинации.