О нас

Китай частично возобновил выдачу виз гражданам Японии и Южной Кореи

Китай частично возобновил выдачу виз гражданам Японии и Южной Кореи Власти КНР частично возобновили выдачу виз гражданам Японии и Республики Корея после приостановки, которая произошла в ответ на ужесточение Токио и Сеулом карантинных мер в отношении прибывающих из Китая.
Другие страны
16 января 2023 г. 11:49
Китай частично возобновил выдачу виз гражданам Японии и Южной Кореи

Власти КНР частично возобновили выдачу виз гражданам Японии и Республики Корея после приостановки, которая произошла в ответ на ужесточение Токио и Сеулом карантинных мер в отношении прибывающих из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Представитель китайского правительства сообщил, что разрешена выдача дипломатических и официальных виз для членов правительства и сотрудников международных организаций. Кроме того, китайская сторона частично возобновила выдачу виз для деловых поездок, в первую очередь с целью проведения срочных бизнес-встреч. "Мы должны рассматривать каждое дело индивидуально в соответствии с его важностью", - сказал он.

Вместе с тем агентство отмечает, что на этом этапе нет никаких перспектив полноценного возобновления выдачи виз, что может негативно сказаться на взаимодействии трех стран в сфере бизнеса. Китай, вероятно, пойдет на такой шаг только после ослабления карантинных мер со стороны Японии и Южной Кореи.

С 30 декабря Токио ввел обязательное экспресс-тестирование на коронавирус для всех прилетающих из материкового Китая, Макао и тех, кто побывал на территории КНР в течение последней недели. Однако уже с 8 января эти требования были ужесточены. Для въезда в Японию необходимо будет предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета, а по прилете сдать ПЦР-тест. Меры затрагивают всех, вне зависимости от наличия или отсутствия сертификата о вакцинации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке China partially relaxes visa suspension for Japan, South Korea

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
16 января 2023 г. 12:02
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
16 января 2023 г. 11:58
Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
15 января 2023 г. 20:23
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
14 января 2023 г. 12:26
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
13 января 2023 г. 21:13
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
13 января 2023 г. 16:58
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
13 января 2023 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi