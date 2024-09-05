Китай будет готовить военнослужащих стран Африки

Китай предоставит странам Африки поддержку в области профессиональной подготовки, организует обучение 6 тыс. военнослужащих и 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов стран региона.

Китай предоставит странам Африки поддержку в области профессиональной подготовки, организует обучение 6 тыс. военнослужащих и 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов стран региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Девятого саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС).

"Китай обеспечит подготовку 6 тыс. военнослужащих и 1 тыс. правоохранителей из Африки. Мы пригласим 500 молодых офицеров из региона посетить нашу страну", - сообщил он.

Си Цзиньпин уточнил, что эта программа будет осуществляться в соответствии с китайской инициативой о глобальной безопасности. По его словам, на реализацию указанного проекта Китай выделит 1 млрд юаней ($140 млн).

"Китай и африканская сторона будут проводить совместные учения, тренировки и патрулирование, мероприятие "Африка без мин", - добавил председатель КНР.