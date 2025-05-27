Кит Келлог заявил, что следующие переговоры Москвы и Киева могут пройти в Женеве

В США заявили, что следующие переговоры между Украиной и РФ могут пройти в Женеве.

В США заявили, что следующие переговоры между Украиной и РФ могут пройти в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три лидера: Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Так они смогут поработать и подписать какой-нибудь документ, чтобы положить конец войне", - сказал он, подчеркнув, что необходимо продолжать оказывать давление на РФ, чтобы та села за стол переговоров.