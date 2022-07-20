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Киссинджер заявил, что нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач

Киссинджер заявил, что нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач Бывший госсекретарь (1973-1977) и помощник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер считает, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач.
Другие страны
20 июля 2022 г. 08:35
Киссинджер заявил, что нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач

Бывший госсекретарь (1973-1977) и помощник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер считает, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку он изложил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано во вторник.

По словам бывшего госсекретаря, у нынешних "европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач". Киссинджер, в частности, подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в пример которым он поставил первого федерального канцлера ФРГ (1949-1963) Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, возглавившего в годы Второй мировой войны французское движение Сопротивления и затем ставшего основателем и первым президентом (1959-1969) Пятой республики.

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Версия на азербайджанском языке Henri Kissincer avropalı siyasətçiləri tənqid edib

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