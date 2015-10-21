Киссинджер: РФ обрушила геополитический расклад США на Ближнем Востоке

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ США потеряли ту роль, которую они играли на Ближнем Востоке в течение последних четырех десятилетий, пишет бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер в статье для Wall Street Journal.

Не успели начаться споры о том, способствует ли Совместный комплексный план действий в отношении ядерной программы Ирана стратегической стабильности Ближнего Востока, как обрушился весь стратегический расклад в регионе. Российская военная операция в Сирии стала очередным симптомом ослабления роли Америки на Ближнем Востоке, которую США приняли на себя по итогам арабо-израильской войны 1973 года.

Сейчас этот геополитический расклад рухнул. Четыре страны в регионе фактически лишились государственности. В Ливии, Сирии, Йемене и Ираке к власти рвутся негосударственные игроки. Изрядную часть Ирака и Сирии контролируют религиозные радикалы, провозгласившие себя "Исламским государством" и объявившие войну нынешнему миропорядку.

Противоречащие друг другу тенденции, осложненные американским отступлением из региона, дали России впервые в своей истории возможность осуществлять военные операции в самом сердце Ближнего Востока. Россия в первую очередь опасается, что крах режима Асада может повергнуть Сирию в такой же хаос, в каком находится Ливия, привести к власти в Дамаске ИГ и превратить страну в рассадник терроризма.

Сейчас США в той или иной степени выступают против всех региональных игроков. С Египтом у Вашингтона есть разногласия из-за прав человека, с Саудовской Аравией — из-за Йемена, со всеми возможными сторонами сирийского конфликта — из-за разницы в целях. Соединенные Штаты утверждают, что они хотят ухода Асада. При этом Вашингтон не пытается создать эффективные рычаги — политические или военные, — способные его убрать. Альтернативной политической структуры, которая могла бы перехватить власть, если Асад все-таки уйдет, он тоже не предлагает, информирует Report со ссылкой на РИА "Новогсти".