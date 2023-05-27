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Киссинджер: двойственная позиция РФ привела к войне в Украине

Киссинджер: двойственная позиция РФ привела к войне в Украине Бывший государственный секретарь США, один из самых влиятельных стратегических экспертов в области международных отношений Генри Киссинджер назвал причиной войны в Украине двойственную позицию России.
Другие страны
27 мая 2023 г. 03:07
Киссинджер: двойственная позиция РФ привела к войне в Украине

Бывший государственный секретарь США, один из самых влиятельных стратегических экспертов в области международных отношений Генри Киссинджер назвал причиной войны в Украине двойственную позицию России.

Как передает Report, в интервью газете The Wall Street Journal экс-госсекретарь подчеркнул, что стремление США сделать Украину одним из членов НАТО также было серьезной ошибкой.

"Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на страны в своем регионе, однако сама постоянно занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы. Эта двойственность и привела к войне в Украине. Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой", - отметил Г.Киссинджер.

Тем не менее он поддержал политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины, отметив что США "абсолютно правы в том, что противостоят" России.

"С моей точки зрения, украинская война выиграна в том смысле, что она предотвратила атаку России на союзные страны в Европе", - подчеркнул эксперт.

Генри Киссинджеру 27 мая исполняется 100 лет. Он является единственным в истории США чиновником, занимавшим одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Будучи сторонником реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969—1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, направленное на завершение войны во Вьетнаме.

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