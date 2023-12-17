Япония выступает за более тесное сотрудничество с АСЕАН

Япония выступает за более тесное сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Япония выступает за более тесное сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на открывшемся в Токио специальном саммите Япония - АСЕАН.

"Основываясь на доверии, Япония хочет более тесно, чем когда-либо, сотрудничать с АСЕАН для создания устойчивого и процветающего будущего", - приводит агентство Kyodo слова главы японского правительства. Кисида также отметил, что сейчас "свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, сталкивается с серьезными проблемами".

Президент Индонезии Джоко Видодо, чья страна выступает сопредседателем нынешнего саммита, в свою очередь заявил, что Япония - это важный партнер для АСЕАН. "Мы надеемся внести свой вклад в обеспечение стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.