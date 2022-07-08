Япония продолжит подготовку к парламентским выборам

Япония продолжит подготовку к выборам в верхнюю палату парламента, которые намечены на 10 июля.

Япония продолжит подготовку к выборам в верхнюю палату парламента, которые намечены на 10 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу журналистам сообщил премьер-министр Фумио Кисида, комментируя убийство бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ.

"Демократия не спасует перед насилием. С завтрашнего дня вся предвыборная деятельность будет продолжена", - отметил он. Кисида подчеркнул, что отдал распоряжение своему кабмину сделать все необходимое для того, чтобы провести безопасные выборы.

Ранее в пятницу на фоне покушения на Синдзо Абэ правящая Либерально-демократическая партия Японии приняла решение приостановить всю предвыборную деятельность, включая выступления кандидатов перед избирателями