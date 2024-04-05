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Кисида: Япония углубит военное сотрудничество с США из-за роста влияния КНР в регионе

Кисида: Япония углубит военное сотрудничество с США из-за роста влияния КНР в регионе Япония намерена углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, так как обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 16:47
Кисида: Япония углубит военное сотрудничество с США из-за роста влияния КНР в регионе

Япония намерена углубить сотрудничество с США в оборонной сфере, так как обеспокоена развитием военных возможностей Китая и его активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в интервью американской телекомпании PBS.

"Что касается Китая, он <...> оперативно расширяет свои возможности в этом регионе, включая ядерный и ракетный потенциал, и укрепляет сотрудничество с Россией. Так что их активность в Южно-Китайском море возрастает все сильнее и становится более интенсивной", - сказал Кисида.

По его утверждениям, в последний раз обеспечение национальной безопасности Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе было настолько же сложным во времена Второй мировой войны. В этой связи премьер считает необходимым укреплять двухстороннее сотрудничество между США и Японией.

Кисида также заявил, что обеспокоен ситуацией в Тайваньском проливе, так как мир и стабильность вокруг Тайваня важны не только Японии, но и всему международному сообществу. Он отметил, что любая конфликтная ситуация должна урегулироваться путем переговоров.

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