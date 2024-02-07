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Кисида: Япония стремится к мирному договору с Россией

Кисида: Япония стремится к мирному договору с Россией Япония по-прежнему твердо привержена политике заключения мирного договора с Россией и считает отсутствие такого документа спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 08:30
Кисида: Япония стремится к мирному договору с Россией

Япония по-прежнему твердо привержена политике заключения мирного договора с Россией и считает отсутствие такого документа спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным.

Как передает Report, об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

"Действительно прискорбно, что даже сейчас, спустя 78 лет после окончания войны, не решен вопрос о северных территориях и не заключен мирный договор между Японией и Россией. Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора", - сказал он.

Кисида также выступил с утверждением, что сложная ситуация в отношениях Японии и РФ произошла из-за начала войны в Украине.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

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