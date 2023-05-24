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Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО

Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО Япония не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято.
Другие страны
24 мая 2023 г. 08:18
Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО

Япония не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", - сказал он. Коснувшись возможности открытия представительства альянса в Японии, глава правительства отметил, что эта тема обсуждается, но "до настоящего времени никаких решений принято не было".

В то же время он подчеркнул, что его страна продолжит укреплять сотрудничество с государствами - членами НАТО и их союзниками ввиду сложных испытаний, с которыми сейчас столкнулся международный порядок.

Ранее местные СМИ сообщили, что альянс в следующем году намеревается открыть в Токио свое представительство. Отмечалось, что оно будет выполнять функции офиса связи, посредством которого страны НАТО и Япония смогут проводить консультации по различным вопросам. Как ожидается, в таких дискуссиях смогут принять участие и другие союзники альянса в регионе, в частности Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Такое решение может быть утверждено до следующего саммита НАТО, который должен пройти 11-12 июня в Литве.

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