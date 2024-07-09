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Кисида в США обсудит расширение сотрудничества с НАТО и Индо-Тихоокеанский регион

Кисида в США обсудит расширение сотрудничества с НАТО и Индо-Тихоокеанский регион Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящего визита в США для участия в саммите НАТО обсудит укрепление взаимодействия с Североатлантическим альянсом и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
9 июля 2024 г. 09:18
Кисида в США обсудит расширение сотрудничества с НАТО и Индо-Тихоокеанский регион

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящего визита в США для участия в саммите НАТО обсудит укрепление взаимодействия с Североатлантическим альянсом и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генсекретарь Кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Премьер-министр Кисида посетит Вашингтон с 10 по 11 июля для участия в саммите НАТО. Кроме того, он посетит Германию с 12 по 14 июля, где примет участие в японо-германском саммите и других мероприятиях. Премьер-министр Кисида участвует в саммите НАТО уже третий год подряд. По случаю этой встречи, посвященной 75-летию создания НАТО, лидеры должны подтвердить, что безопасность Европы, Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, а также обсудить саму ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, мы рассчитываем укрепить сотрудничество с НАТО", - сказал он.

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

НАТО в 2023 году стала активно обсуждать вопрос об открытии в Токио своего постоянного представительства. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года, однако согласия на этот счет добиться не удалось.

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Версия на английском языке Kishida in US to discuss expanding co-op with NATO, Indo-Pacific region

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