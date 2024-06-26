Кисида в августе планирует посетить Казахстан

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует в августе 2024 года посетить с официальным визитом Казахстан.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует в августе 2024 года посетить с официальным визитом Казахстан.

Как передает Report, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Если позволят обстоятельства, в августе этого года премьер-министр Кисида посетит Казахстан", - заявил он. Хаяси также подчеркнул, что в настоящее время согласовывается проведение встречи на уровне лидеров объединения Центральная Азия плюс Япония по случаю отмечаемой в 2024 году 20-летней годовщины создания этой инициативы. В нее также входят Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Генсек японского кабмина добавил, что развитие отношений со странами Центральной Азии "играет как никогда большую роль" для Японии.