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Кисида в августе планирует посетить Казахстан

Кисида в августе планирует посетить Казахстан Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует в августе 2024 года посетить с официальным визитом Казахстан.
Другие страны
26 июня 2024 г. 07:59
Кисида в августе планирует посетить Казахстан

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует в августе 2024 года посетить с официальным визитом Казахстан.

Как передает Report, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Если позволят обстоятельства, в августе этого года премьер-министр Кисида посетит Казахстан", - заявил он. Хаяси также подчеркнул, что в настоящее время согласовывается проведение встречи на уровне лидеров объединения Центральная Азия плюс Япония по случаю отмечаемой в 2024 году 20-летней годовщины создания этой инициативы. В нее также входят Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Генсек японского кабмина добавил, что развитие отношений со странами Центральной Азии "играет как никогда большую роль" для Японии.

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