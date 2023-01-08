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Кисида: Россия использует энергоресурсы как орудие политического давления

Кисида: Россия использует энергоресурсы как орудие политического давления Россия и некоторые другие страны используют энергоресурсы как орудие политического давления.
Другие страны
8 января 2023 г. 10:37
Кисида: Россия использует энергоресурсы как орудие политического давления

Россия и некоторые другие страны используют энергоресурсы как орудие политического давления.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он назвал "ужасным" положение Европы, которая зависима от российских энергоресурсов.

"Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего Европы, ситуация стала ужасной", - утверждает Кисида.

Он также добавил, что Япония находится в схожей ситуации зависимости от импорта — от стран Ближнего Востока. В связи с этим японский премьер отметил необходимость развития всех отраслей энергетики, в том числе — ядерной.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri Rusiyanın enerji resurslarından təzyiq alət kimi istifadə etdiyini deyib

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