Кисида: Россия использует энергоресурсы как орудие политического давления

Россия и некоторые другие страны используют энергоресурсы как орудие политического давления.
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Он назвал "ужасным" положение Европы, которая зависима от российских энергоресурсов.
"Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего Европы, ситуация стала ужасной", - утверждает Кисида.
Он также добавил, что Япония находится в схожей ситуации зависимости от импорта — от стран Ближнего Востока. В связи с этим японский премьер отметил необходимость развития всех отраслей энергетики, в том числе — ядерной.