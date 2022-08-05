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Кисида проводит встречу с Пелоси

Кисида проводит встречу с Пелоси Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводят встречу в Токио в формате рабочего завтрака.
Другие страны
5 августа 2022 г. 03:18
Кисида проводит встречу с Пелоси

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводят встречу в Токио в формате рабочего завтрака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Как ожидается, стороны обсудят ситуацию вокруг Тайваня, японо-американский альянс и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во второй половине дня Пелоси встретится со спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой. После этого она покинет Японию и завершит свое азиатское турне, в рамках которого американская делегация также посетила Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею.

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