Кисида проводит встречу с Пелоси

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводят встречу в Токио в формате рабочего завтрака.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводят встречу в Токио в формате рабочего завтрака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Как ожидается, стороны обсудят ситуацию вокруг Тайваня, японо-американский альянс и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во второй половине дня Пелоси встретится со спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой. После этого она покинет Японию и завершит свое азиатское турне, в рамках которого американская делегация также посетила Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею.