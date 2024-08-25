Кисида посетит США для участия в ГА ООН и встречи с Байденом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, планирует до конца срока своих полномочий посетить США для участия в Генеральной Ассамбле

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, планирует до конца срока своих полномочий посетить США для участия в Генеральной Ассамблее ООН и встречи с президентом Джо Байденом, который также покинет свой пост после президентских выборов.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, Кисида, помимо выступления на ГА ООН, примет участие в международных встречах, посвященных также проблемам изменения климата и борьбы за отказ от ядерного оружия.

Как отмечает телеканал, премьер хочет обеспечить плавную передачу следующей администрации достижений правительства на внешнеполитическом направлении.

Кроме встреч с Байденом, с которым за время работы на посту главы правительства Кисида работал над укреплением двустороннего альянса, прорабатываются переговоры с лидерами и других государств.