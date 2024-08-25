О нас

Кисида посетит США для участия в ГА ООН и встречи с Байденом

Кисида посетит США для участия в ГА ООН и встречи с Байденом Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, планирует до конца срока своих полномочий посетить США для участия в Генеральной Ассамбле
Другие страны
25 августа 2024 г. 14:18
Кисида посетит США для участия в ГА ООН и встречи с Байденом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре, планирует до конца срока своих полномочий посетить США для участия в Генеральной Ассамблее ООН и встречи с президентом Джо Байденом, который также покинет свой пост после президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, Кисида, помимо выступления на ГА ООН, примет участие в международных встречах, посвященных также проблемам изменения климата и борьбы за отказ от ядерного оружия.

Как отмечает телеканал, премьер хочет обеспечить плавную передачу следующей администрации достижений правительства на внешнеполитическом направлении.

Кроме встреч с Байденом, с которым за время работы на посту главы правительства Кисида работал над укреплением двустороннего альянса, прорабатываются переговоры с лидерами и других государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi