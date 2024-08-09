Кисида отменил визит в Казахстан из-за угрозы землетрясения в Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил турне по странам Центральной Азии из-за угрозы мощного землетрясения в районе японских островов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил турне по странам Центральной Азии из-за угрозы мощного землетрясения в районе японских островов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам глава японского правительства сообщил журналистам.

"Было принято решение отменить визит в страны Центральной Азии и Монголию", - отметил он, подчеркнув, что в ближайшую неделю все силы правительства будут направлены на мониторинг ситуации и подготовку к возможному мощному землетрясению в разломе Нанкай.

В рамках визита Кисида должен был принять участие во встрече глав государств Центральной Азии в Казахстане.