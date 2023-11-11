Кисида обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря.
Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом он заявил перед военнослужащими воздушных Сил самообороны страны.
"Военная активность России и Китая растет", - цитирует его агентство. Подчеркивается, что Кисида выразил в этой связи обеспокоенность.
Выступая перед бойцами Сил самообороны, глава кабмина также подчеркнул, что Япония активизирует разработку ракет большой дальности, необходимых для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника в случае его нападения на страну.