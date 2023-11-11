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Кисида обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии

Кисида обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 08:53
Кисида обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом он заявил перед военнослужащими воздушных Сил самообороны страны.

"Военная активность России и Китая растет", - цитирует его агентство. Подчеркивается, что Кисида выразил в этой связи обеспокоенность.

Выступая перед бойцами Сил самообороны, глава кабмина также подчеркнул, что Япония активизирует разработку ракет большой дальности, необходимых для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника в случае его нападения на страну.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Rusiya və Çinin hava patrullarından narahatdır

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