Кисида обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом он заявил перед военнослужащими воздушных Сил самообороны страны.

"Военная активность России и Китая растет", - цитирует его агентство. Подчеркивается, что Кисида выразил в этой связи обеспокоенность.

Выступая перед бойцами Сил самообороны, глава кабмина также подчеркнул, что Япония активизирует разработку ракет большой дальности, необходимых для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника в случае его нападения на страну.