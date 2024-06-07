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Кисида намерен встретиться с Зеленским во время саммита G7 в Италии

Кисида намерен встретиться с Зеленским во время саммита G7 в Италии Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Группы семи (G7), который пройдет в Италии 13-15 июня.
Другие страны
7 июня 2024 г. 13:47
Кисида намерен встретиться с Зеленским во время саммита G7 в Италии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Группы семи (G7), который пройдет в Италии 13-15 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно диписточнику, стороны планируют заключить соглашение, касающееся помощи в восстановлении и экономического сотрудничества. Последний раз Кисида встречался с Зеленским в мае 2023 года на саммите "семерки" в Хиросиме.

После визита в Италию премьер Японии отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине.

Правительство Японии в феврале провело в Токио двустороннюю конференцию с украинской стороной, посвященную вопросу восстановления. По ее итогам было подписано около 50 различных документов, в первую очередь имеющих отношение к инфраструктурным проектам.

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