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Кишиневский аэропорт могут снова передать в концессию

Кишиневский аэропорт могут снова передать в концессию Власти Молдовы не исключают повторной передачи в концессию Кишиневского международного аэропорта.
Другие страны
23 июня 2023 г. 13:07
Кишиневский аэропорт могут снова передать в концессию

Власти Молдовы не исключают повторной передачи в концессию Кишиневского международного аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в телеэфире заявила министр инфраструктуры и регионального развития страны Лилия Дабижа.

"Мы изучаем разные варианты в правительстве, обсуждаем. Когда примем решение, объявим. Сейчас же наша задача состоит в том, чтобы убедить международных операторов войти на наш рынок", - отметила Дабижа.

Министр также уточнила, что дискуссии идут и с крупными партнерами.

"[Ведутся] с крупными партнерами. [Переговоры] веду и я, и господин премьер, и представители Органа гражданской авиации, и коллеги из Министерства экономического развития и диджитализации, потому что речь идет также об инвестициях", - подытожила Дабижа.

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

В начале мая 2023 года дело о концессии аэропорта было передано в суд, нанесенный государству ущерб составил 392 млн леев (19,8 млн евро).

По делу проходят восемь обвиняемых, в том числе экс-премьер Юрие Лянкэ, бывший министр экономики Валериу Лазэр и т.д.

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