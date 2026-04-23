Кирилл Буданов: Украине нужен технологический скачок в противостоянии с Россией

Украина нуждается в качественном технологическом прорыве, способном укрепить ее позиции в противостоянии с Россией.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Украина и РФ наращивают свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО).

"Нужен новый технологический скачок. Речь идет о технологиях искусственного интеллекта и принципиально новых способах передачи сигнала, так как нынешние технологические решения уже исчерпали свой потенциал. Можно наращивать количество, однако это не станет решением проблемы", - сказал он.

Буданов также ответил, что Украина не проигрывает войну с Россией, но не должна сбавлять темпов в противостоянии.

"Выигрываем ли мы эту войну? Мы точно не проиграем. Но если мы остановимся или сбавим темпы - будут риски", - сказал руководитель Офиса президента.