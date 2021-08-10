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Кириакос Мицотакис: Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов

Кириакос Мицотакис: Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов В понедельник 9 августа в ходе телеобращения к народу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал лесные пожары, охватившие страну из-за аномальной жары, стихийным бедствием беспрецедентного масштаба.
Другие страны
10 августа 2021 г. 02:50
Кириакос Мицотакис: Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов

В понедельник 9 августа в ходе телеобращения к народу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал лесные пожары, охватившие страну из-за аномальной жары, стихийным бедствием беспрецедентного масштаба.

Как передает Report, об этом сообщает REGNUM.

«Последние дни стали одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы прилагаем все силы для борьбы. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней в разных районах Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи очень трудно тушить», — заявил премьер-министр.

По его словам, власти страны уже организовали 62 эвакуации населения.

По просьбе греческого правительства Россия активно участвует в борьбе с вышедшей из-под контроля стихией.

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