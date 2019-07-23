Кыргызстан и Таджикистан будут совместно патрулировать границу

Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании границы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В ходе встречи представителей МВД и погранслужбы Таджикистана и Кыргызстана достигнута договоренность о совместном патрулировании границы", - заявили в правительстве Кыргызстана.

По данным кабмина, сейчас на месте инцидента находится вице-премьер Жениш Разаков, председатель погранслужбы Уларбек Шаршеев, глава МВД Кашкар Джунушалиев, а также представители местных властей.

"Их деятельность направлена в первую очередь на стабилизацию ситуации и недопущение новой эскалации в приграничной зоне", - уточнили в правительстве.

На данный момент столкновения прекратились, подразделения пограничников двух государств переведены на усиленный режим несения службы.

Напомним, что накануне вечером на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном возник конфликт, причиной которому послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока, в результате чего одна из сторон открыла стрельбу.