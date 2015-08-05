​Киргизские власти провели совещание по поводу ситуации на границе с Таджикистаном

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Киргизии Темир Сариев провел экстренное совещание правительства, на котором обсуждались меры стабилизации на киргизско-таджикском участке госграницы, где ранее возник конфликт между жителями приграничных сел, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Во время совещания руководители силовых структур и других ведомств доложили премьеру о ситуации в селе Кок-Таш Баткенской области. По данным Госпогранслужбы, ночь прошла спокойно.

"Премьер-министр возложил ответственность на вице-премьера Абдырахмана Маматалиева провести переговоры с руководителями соответствующих структур Республики Таджикистан", - сообщила пресс-служба Кабмина.

Глава правительства также поручил профильным министерствам и ведомствам подключиться к разъяснительным работам среди местного населения.

Конфликт между жителями села Кок-Таш Баткенского района Киргизстана и гражданами Таджикистана возник в понедельник вечером. Жители Таджикистана перекрыли киргизстанцам дорогу к кладбищу, проходящую через таджикское село Майское. Жители Киргизии перекрыли воду в канале, которая поступает в таджикское село Чорку. Бишкек обвиняет в обострении ситуации таджикскую сторону, а Душанбе считает инициаторами конфликта киргизстанцев. Премьер-министр Киргизии прервал начавшийся во вторник краткосрочный отпуск.