Кыргызстан разорвал соглашение с США о гуманитарной помощи

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Тимир Сариев распорядился разорвать соглашение о сотрудничестве с американским агентством по международному развитию USAID, подписанное в 1993 году. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики.

Данный документ регламентировал американские программы гуманитарной помощи и экономического содействия Кыргызстану.

Сообщается, что причиной прекращения сотрудничества послужило присуждение Госдепартаментом США премии за вклад в защиту прав человека журналисту Азимжану Аскарову.

Ранее журналист, отбывающий наказание в тюрьме Кыргызстана, был осужден пожизненно по обвинению в подстрекательстве к этнической вражде с кровопролитными последствиями. МИД Кыргызстана осудил присуждение премии Аскарову и пригрозил Вашингтону расторжением соглашения.

В свою очередь США заявили, что разочарованы данным решением Бишкека, однако выразили надежду и дальше помогать киргизскому народу.