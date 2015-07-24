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    Кыргызстан разорвал соглашение с США о гуманитарной помощи

    Данный документ регламентировал американские программы гуманитарной помощи Бишкеку

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Тимир Сариев распорядился разорвать соглашение о сотрудничестве с американским агентством по международному развитию USAID, подписанное в 1993 году. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики.

    Данный документ регламентировал американские программы гуманитарной помощи и экономического содействия Кыргызстану. 

    Сообщается, что причиной прекращения сотрудничества послужило присуждение Госдепартаментом США премии за вклад в защиту прав человека журналисту Азимжану Аскарову.

    Ранее журналист, отбывающий наказание в тюрьме Кыргызстана, был осужден пожизненно по обвинению в подстрекательстве к этнической вражде с кровопролитными последствиями. МИД Кыргызстана осудил присуждение премии Аскарову и пригрозил Вашингтону расторжением соглашения.

    В свою очередь США заявили, что разочарованы данным решением Бишкека, однако выразили надежду и дальше помогать киргизскому народу.

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