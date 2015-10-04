​Киргизия поддерживает нанесение авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в первую очередь должны думать о защите своих границ, но с учетом того, что террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) объявила своей целью захват значительной части территории, Киргизия поддерживает нанесении авиаударов в Сирии российскими ВКС по позициям террористов.

Как передает Report, об этом заявил 4 октября после голосования на одном из избирательных участков Бишкека президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

"Борьба с ИГИЛ проводится в интересах Кыргызстана, и в этом плане мы поддерживаем нанесение ударов Россией по позициям террористов в Сирии", - сказал он. По его мнению, нынешние авиаудары являются "эффективными".

"Поддерживаю действия России, - отметил Атамбаев. - Если в какой-то стране нет легитимного правительства, то оно распадается". По его мнению, похожие события происходили в Ливии, аналогичная ситуация наблюдается в Ираке.

В Киргизии в воскресенье проходят парламентские выборы.