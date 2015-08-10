​Кыргызстан официально открывает свои таможенные границы со странами ЕАЭС

Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Снятие постов таможенного контроля на границе Кыргызстана со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится 12 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник отдел по связям с общественностью киргизской Пограничной службы.

"В связи с полноценным вступлением Кыргызстана в ЕАЭС и проведением процедур по отмене таможенного контроля на пункте пропуска "Ак-Жол" будет временно приостановлено осуществление пограничного контроля для лиц, автотранспортных средств и грузов, пересекающих кыргызско-казахстанскую государственную границу", - заявили в отделе. Это связано с тем, что на данном пункте пропуска состоится торжественная церемония открытия таможенной границы между Кыргызстаном и Казахстаном.

Власти Кыргызстана приняли решение вступить в Таможенный союз весной 2011 года. В декабре 2014 в Москве сторонами было подписано соглашение о присоединении республики к ЕАЭС, а в мае - три протокола к нему. Помимо Кыргызстана в состав союза входят Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. Из всех стран ЕАЭС Киргизия имеет общую границу только с Казахстаном.