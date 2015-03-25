​Киргизия признала ИГ террористической организацией

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Киргизия признала террористической и экстремистской организацию "Исламское государство", ее деятельность на территории республики запрещена, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Органами национальной безопасности, совместно с Генеральной прокуратурой, в рамках предупреждения и профилактики экстремизма и терроризма, на основании собранных материалов реализован иск в судебные органы о признании организации ИГ террористической и экстремистской", - информировали в пресс-службе госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Там подчеркнули, что решением Октябрьского районного суда Бишкека организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.

"Данное решение суда вступило в законную силу 16 марта", - добавили в пресс-службе.