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    ​Киргизия признала ИГ террористической организацией

    Ее деятельность на территории страны запрещена

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Киргизия признала террористической и экстремистской организацию "Исламское государство", ее деятельность на территории республики запрещена, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    "Органами национальной безопасности, совместно с Генеральной прокуратурой, в рамках предупреждения и профилактики экстремизма и терроризма, на основании собранных материалов реализован иск в судебные органы о признании организации ИГ террористической и экстремистской", - информировали в пресс-службе госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

    Там подчеркнули, что решением Октябрьского районного суда Бишкека организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.

    "Данное решение суда вступило в законную силу 16 марта", - добавили в пресс-службе.

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