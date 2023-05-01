Кирби: Вашингтон передал Киеву почти 100% запрошенной военной помощи

​​США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся.

​​США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом для контрнаступления, но поставки продолжатся.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

"Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, передали почти все, что было в том списке. Мы завершили поставки почти 100% того, что они запросили", - сказал представитель администрации США, подчеркнув, что администрация рассчитывает "продолжить получать поддержку сената (в отношении выделения новых пакетов оборонной помощи - ред.) в предстоящие дни и недели".

По его словам, это касается как материальной помощи, так и обучения украинских военных: это комбинация того, чтобы у них были не только орудия, но чтобы они обладали навыками обращения с ними.