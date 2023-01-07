Кирби: Вашингтон не видит перспектив прекращения боев в Украине

Боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.

Боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят сражаться, - сказал он. - Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой".

Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, указав, что "не будет рассуждать об их тактических замыслах".

При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, "местами они (ВС РФ - ред.) атакуют", но "есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне".

Ранее власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В частности, Вашингтон поставит Киеву боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.