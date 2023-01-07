О нас

Кирби: Вашингтон не видит перспектив прекращения боев в Украине

Кирби: Вашингтон не видит перспектив прекращения боев в Украине Боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.
Другие страны
7 января 2023 г. 05:46
Кирби: Вашингтон не видит перспектив прекращения боев в Украине

Боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят сражаться, - сказал он. - Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой".

Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, указав, что "не будет рассуждать об их тактических замыслах".

При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, "местами они (ВС РФ - ред.) атакуют", но "есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне".

Ранее власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В частности, Вашингтон поставит Киеву боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kirbi: "Ukraynada döyüşlər tezliklə dayandırılmayacaq"

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
1 января 2023 г. 09:30
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi