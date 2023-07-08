Кирби: Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО

"Украина на данный момент не отвечает требованиям для вступления в НАТО".

"Украина на данный момент не отвечает требованиям для вступления в НАТО".

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует", - сказал он.

"Кроме того, они находятся посреди конфликта. Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть", - добавил Кирби.