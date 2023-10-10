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Кирби: У Вашингтона нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль

Кирби: У Вашингтона нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль "У Вашингтона нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль".
Другие страны
10 октября 2023 г. 03:16
Кирби: У Вашингтона нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль

"У Вашингтона нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала MSNBC заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Иран, безусловно, является соучастником, но если говорить о конкретных доказательствах причастности к данным атакам, то у нас ничего нет", - сказал он. По мнению Кирби, Иран является соучастником, поскольку "на протяжении долгого времени поддерживал ХАМАС и иные террористические организации в регионе, предоставляя им ресурсы и обучая".

Чиновника спросили, если Вашингтон получит доказательства причастности Ирана, заморозят ли США вновь иранские активы в размере около $6 млрд, которые ранее были разморожены ими в Южной Корее в рамках сделки по обмену заключенными. "Я не хочу забегать слишком вперед касаемо каких-либо политических решений. У нас нет никаких данных или доказательств, которые указывали бы на непосредственное участие Ирана в атаках. Мы, конечно же, изучим данный вопрос", - подчеркнул он, добавив, что по условиям сделки Иран может использовать данные средства исключительно в гуманитарных целях.

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