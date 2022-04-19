Кирби: у Пентагона пока нет подтверждений уничтожения РФ в Украине партий оружия

Власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате удара ВС РФ в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие в Украину от США и европейских стран.

Власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате удара ВС РФ в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие в Украину от США и европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Нет", - сказал он, когда одна из журналисток спросила, может ли он подтвердить соответствующую информацию. "Я знаю, что они... ударили по целям во Львове... У нас нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, по чему нанесен удар. На данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что помощь западных стран... подверглась удару или была уничтожена", - сказал он, добавив, что в Пентагоне продолжается процесс оценки.