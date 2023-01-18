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Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. США приложат усилия, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за любые военные преступления.
Другие страны
18 января 2023 г. 08:26
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности

Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. США приложат усилия, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за любые военные преступления.

Как передает Report со ссылкой CNN, об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

При этом спикер Белого дома не ответил, будут ли в пакете танки для украинцев.

Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. США приложат усилия, чтобы привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за любые военные преступления.

"Вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительных вооружений и средств для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов, возможно, уже в конце этой недели", - сказал Кирби.

Он заявил, что "не хочет опережать то, о чем еще не объявили".

"Мы продолжим модифицировать эти пакеты так, чтобы они соответствовали потребностям Украины. Если мы не можем этого обеспечить, мы будем работать с другими союзниками и партнерами", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Con Kirbi: “ABŞ Rusiya prezidentini məsuliyyətə cəlb etmək üçün səy göstərəcək”

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