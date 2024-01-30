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Кирби: США могут предпринять многочисленные действия в ответ на удар по войскам в Иордании

Кирби: США могут предпринять многочисленные действия в ответ на удар по войскам в Иордании Вашингтон может предпринять многочисленные действия в ответ на удар по американским войскам в Иордании.
Другие страны
30 января 2024 г. 22:13
Кирби: США могут предпринять многочисленные действия в ответ на удар по войскам в Иордании

Вашингтон может предпринять многочисленные действия в ответ на удар по американским войскам в Иордании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Думаю, вы можете ожидать, что мы ответим надлежащим образом. И вполне возможно, что вы увидите в данном случае многоступенчатый ответ. Не просто одно действие, а, возможно, многочисленные действия", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

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