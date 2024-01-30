Кирби: США могут предпринять многочисленные действия в ответ на удар по войскам в Иордании

Вашингтон может предпринять многочисленные действия в ответ на удар по американским войскам в Иордании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Думаю, вы можете ожидать, что мы ответим надлежащим образом. И вполне возможно, что вы увидите в данном случае многоступенчатый ответ. Не просто одно действие, а, возможно, многочисленные действия", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.