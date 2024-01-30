Кирби: США могут предпринять многочисленные действия в ответ на удар по войскам в Иордании

Кирби: США могут предпринять многочисленные действия в ответ на удар по войскам в Иордании

Вашингтон может предпринять многочисленные действия в ответ на удар по американским войскам в Иордании.

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